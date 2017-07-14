Сенатор Александров: Депутат должен получать гораздо больше, чем врач и учитель

Член Совфеда любопытно обосновал разрыв между зарплатами народных избранников и работников образования и медицины.

Первый зампред комитета по госстроительству Совета Федерации Алексей Александров поддержал решение красноярских депутатов вдвое увеличить себе зарплату. По словам сенатора, от труда народных избранников зависит уровень жизни многих россиян, в том числе врачей и учителей, а значит, и получать они должны, по мнению Александрова, "безусловно" больше.

— Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника, — заявил сенатор в интервью порталу Regions.ru.

Напомним, закон о двукратном увеличении зарплаты был принят единогласно депутатами Законодательного собрания Красноярска на последней сессии перед выходом на каникулы. В Сети набрал популярность ролик, в котором ведущий новостей высмеял красноярских парламентариев.