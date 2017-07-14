"Ямы с кипящей проституцией". Милонов предлагает запретить сайты знакомств

Ранее депутат Госдумы обратился в Роскомнадзор, попросив, чтобы в России запретили онлайн-ресурсы для знакомств.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор, призывая заблокировать на территории РФ приложения и сайты для онлайн-знакомств. Как он сообщил Лайфу, пользователям таких ресурсов лучше обращаться в специализированные агентства.

— А зачем нужны сайты знакомств? Знакомьтесь как люди! Эти сайты превратились в пещеры мрака, ямы с кипящей проституцией. 99% связей на таких сайтах — случайные, — заявил Милонов.

Милонов считает также, что тех, кто разыскивает партнёра своего же пола, нужно сажать в тюрьму. Резко негативное отношение у него также к тем, кто ищет спонсора.

Тем, кто не может найти себе пару без сайта знакомств в силу занятости или по другим причинам, Милонов предложил обратиться в брачные агентства. По его мнению, такая мера якобы может уберечь от нежелательных связей.