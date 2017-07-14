Адвокат блогера Соколовского о блокировке счетов: Выкрутится, корову заведёт

Ловца покемонов внесли в список экстремистов по решению Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Алексей Бушмаков, адвокат блогера Руслана Соколовского, рассказал Лайфу, почему счета его подзащитного оказались заблокированы.

— Заблокировали потому, что он включён в список террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг. Реестр этих лиц указан на сайте Росфинмониторинга, там кроме Соколовского указано семь с лишним тысяч человек, и поскольку Соколовского обвиняют в совершении преступления экстремистской направленности, в частности нарушении статьи 282 УК РФ, то такие ограничения на него накладываются в силу закона, — пояснил Бушмаков. Однако адвокат отметил, что конституционность такого закона — другой вопрос.

Исключить блогера из этого списка могут только после погашения судимости. Пока Соколовский внесён в реестр, он может снимать со счетов не более 10 тысяч в месяц.

— Как прожить на эти деньги, я не знаю, как-то будет выкручиваться, картошку посадит, может, корову заведёт, — заключил Бушмаков.

Напомним, что банковские счета "ловца покемонов" Руслана Соколовского оказались заблокированы. Об этом молодой человек, с его слов, узнал, когда попытался снять деньги.

Соколовского приговорили к трём с половиной годам условно, признав виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти и вражды. Однако затем наказание смягчили до двух лет и трёх месяцев.