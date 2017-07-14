Премьера новой "космической" серии мультфильма "Маша и Медведь" прошла на МКС

Одним из первых 65-ю серию посмотрел командир Международной космической станции Фёдор Юрчихин.

Премьера новой серии "Маши и Медведя" прошла на МКС. Об этом в видеопослании, опубликованном госкорпорацией "Роскосмос" рассказал сам командир Международной космической станции Фёдор Юрчихин.

— Сегодня исключительный день, ведь вышла новая серия "Маши и Медведя". И она космическая, — сказал космонавт. — "Машу" смотрит весь мир — и Антарктика, и даже Ватикан. А теперь — и в космосе.

Мультфильм "Маша и Медведь" вышел в эфир в 2009 году. Ранее Лайф писал о том, что одна из серий мультфильма попала в пятёрку самых популярных видео в истории YouTube.