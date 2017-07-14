Генпрокуратура Украины рассчитывает закрыть "Вести" уже сегодня

Как заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, обыски проходят в самом издании, но журналистов не обыскивали.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что представители ведомства рассчитывают на закрытие издания "Вести" с 14 июля.

Как сообщают местные СМИ, финансирование медиахолдинга якобы ведётся из средств, получаемых за предоставление в пользование одной тысячи железнодорожных вагонов.

— Надеюсь, что с сегодняшнего дня одна тысяча вагонов, стоимость которых составляет около 40 миллионов долларов, уже не будет приносить доход для бесплатного распространения такой красивой газеты, как "Вести", — заявил Матиос.

По его словам, в издании проходят обыски, но самих журналистов не обыскивают. Сотрудники издания, как отметил Матиос, также не являются фигурантами уголовного производства.