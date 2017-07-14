Лисицы, норки, крысы. Учёные доказали возможность одомашнивания любых животных

На протяжении 50 лет специалисты проводили эксперимент на лисицах. Позже они стали изучать поведение крыс и норок.

Практически любые животные могут стать домашними. К такому выводу пришли учёные новосибирского Института цитологии и генетики, которые в ходе многих лет проводили эксперименты на лисицах, крысах и норках.

Эксперимент по искусственной доместикации (одомашниванию) животных в Сибири начал в 1957 году академик Дмитрий Беляев. Результатом его работы стало создание всемирно известной популяции домашних серебристо-чёрных лисиц, которые во многом ведут себя как собаки.

По словам старшего научного сотрудника ИЦиГ Анастасии Харламовой, вначале у лисиц появились новые поведенческие модели, а затем изменился окрас. Помимо этого, было продемонстрировано, что домашние животные менее подвержены стрессу и, даже повзрослев, сохраняют в себе некоторые физические и поведенческие детские черты, как, например, повиливание хвостом и укороченная морда.

Как отметила специалист, за 50 лет учёным удалось воспроизвести историческую доместикацию, которая в природе проходила порядка 15 тысяч лет. Лисицы, которые были отобраны в 1957 году по поведенческому признаку доброжелательности к человеку (около 50 поколений), могут жить в квартирах вместо привычных собак.

— Есть виды более податливые к одомашниванию, а есть менее, — отметила Харламова, добавив, что лисы схожи по поведению с собаками и поэтому быстрее становятся домашними. Норки же походят больше на кошек и поэтому для того, чтобы их приручить, необходимо больше времени.