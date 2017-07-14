Учёные заявили, что вороны планируют дела не хуже людей

Отмечается, что эти пернатые также могут изготовлять и пользоваться орудиями труда.

Согласно публикации в научном издании Science, обычные вороны справляются не хуже людей с долгосрочным планированием.

— Наблюдение за приматами и воронами ставит под сомнение эту идею и говорит о том, что некоторые виды животных умеют строить планы на будущее не хуже, чем это делают четырёхлетние дети, — заявил нейрофизиолог из Кембриджского университета Маркус Бёкле.

Отмечается, что эти пернатые не раз доказывали свои незаурядные умственные способности. Исследователь из Университета Лунда в Швеции Матиас Осват указал на способность новокаледонских воронов изготовлять и пользоваться орудиями труда наравне с людьми и приматами.

Также команда учёного доказала злопамятность воронов. Эти птицы запоминают лица людей и связывают их с хорошими или плохими поступками.

Осват также подтвердил способность воронов к долгосрочному планированию с помощью головоломки, при решении которой птице предлагалась еда или камень на выбор. Кусочек гальки можно было использовать для извлечения пищи из другой головоломки, что быстро поняли смекалистые пернатые. Учёные отметили, что в этом тесте вороны показали лучший результат, чем приматы.