"Милонов, остановись!" Легендарные цитаты депутата о геях, проститутках и ёлках

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"Милонов, остановись!" Легендарные цитаты депутата о геях, проститутках и ёлках

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с новым предложением — запретить сайты и приложения для онлайн-знакомств на всей территории России. Народный избранник известен в том числе своими цитатами. Что же говорил парламентарий о различных сторонах нашей жизни.

Сайты знакомств превратились в пещеры мрака, ямы с кипящей проституцией

Виталий Милонов о сайтах знакомств

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Я, как человек, занимающийся политикой, понимаю, что грехов у меня, возможно, больше, чем у большинства содомитов

Виталий Милонов о грехах

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

У нас этих юристов как собак нерезаных

Виталий Милонов о числе представителей данной профессии в России

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Если человек попробовал однополую связь в качестве эксперимента, ничего страшного в этом нет. Но только один раз

Виталий Милонов о геях

Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

Власти Киева — непредсказуемые макаки

Виталий Милонов после того, как его внесли в чёрный список СБУ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Молодёжь всегда будет за движуху

Виталий Милонов о том, почему молодые люди могут идут на митинги

Фото: © РИА Новости/ Владимир Федоренко

У нас чем больше эротики в обществе, тем меньше рождается детей.

Виталий Милонов о предложении запретить эротические журналы

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Даже самый красивый цветок, если за ним не ухаживать, превращается из розы в шиповник

Виталий Милонов о необходимости ввести курортный сбор

Фото: © РИА Новости/ Игорь Руссак

Увидел бы редактора "Шарли эбдо" — дал бы ему по морде

Виталий Милонов о редакторе издания

Фото: © РИА Новости/ Григорий Сысоев

Ставить живую ель дома — всё равно что смотреть на труп

Виталий Милонов о традиции ставить в доме хвойное на Новый год

Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

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