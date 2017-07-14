Минобороны России опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте

Публикация была приурочена к 25-й годовщине со дня начала первой миротворческой операции в истории России.

Набор уникальных документов, посвящённых грузино-осетинскому конфликту в начале 90-х годов, опубликовало российское военное ведомство. В частности, среди них есть докладные записки, протоколы заседаний и оперативные сводки о ходе боевых действий в регионах, в которых российская сторона выступила в качестве миротворца.

— Это стало первой в истории миротворческой операцией, в которой приняли участие Вооружённые силы Российской Федерации. Результатом ввода смешанных миротворческих сил стало выполнение одного из главных условий сочинского соглашения — разведение противоборствующих сторон и прекращение огня. Начался процесс восстановления мирной жизни в Южной Осетии, — говорится на сайте Минобороны в описании к документам.

Напомним, грузино-осетинский конфликт вспыхнул в 1991 году. Жертвами конфликта с обеих сторон стали около трёх тысяч человек, были уничтожены десятки осетинских сёл. Летом 1992 года Россия и Грузия подписали Дагомысские соглашения о прекращении боевых действий между сторонами конфликта. Через месяц на территорию Южной Осетии вошли российские миротворцы.