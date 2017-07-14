Песков подтвердил, что Путин подарил Овечкину и Шубской чайный сервиз на свадьбу

Хоккеист и модель сыграли пышную свадьбу спустя год после того, как узаконили свои отношения.

Президент России Владимир Путин действительно подарил хоккеисту Александру Овечкину и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз, тем самым поздравив со свадьбой. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Изначально о том, что Путин подарил молодожёнам чайный сервиз, сообщила сама Анастасия, похваставшись презентом в своём "инстаграме". Однако через какое-то время девушка удалила пост.

Примечательно, что хоккеист и модель расписались ещё год назад, однако отметить торжество, сыграв пышную свадьбу, решили только неделю назад.