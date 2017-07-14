Российские моряки насмерть отравились угарным газом на судне в Норвежском море

Читайте также

Российские моряки насмерть отравились угарным газом на судне в Норвежском море

1662
Жертвами пожара на траулере "Капитан Сулимов" стали старший мастер добычи и три матроса.

Четверо россиян стали жертвами пожара, который произошёл на борту большого морозильного рыболовного траулера "Капитан Сулимов" во время промысла в Норвежском море. По версии транспортной прокуратуры, моряки погибли в результате отравления угарным газом.

<p>Фото портала fleetphoto.ru</p>

— В настоящее время задымление ликвидировано. "Капитан Сулимов" следует в порт Торсхавн на Фарерских островах для проведения расследования и судебной экспертизы, — сообщили в ведомстве. — По факту гибели моряков Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка.

По предварительной информации, пожар начался с задымления в помещении рыбомучной установки.

Расследованием инцидента будет заниматься Ространснадзор.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!