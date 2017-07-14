Российские моряки насмерть отравились угарным газом на судне в Норвежском море

Жертвами пожара на траулере "Капитан Сулимов" стали старший мастер добычи и три матроса.

Четверо россиян стали жертвами пожара, который произошёл на борту большого морозильного рыболовного траулера "Капитан Сулимов" во время промысла в Норвежском море. По версии транспортной прокуратуры, моряки погибли в результате отравления угарным газом.

— В настоящее время задымление ликвидировано. "Капитан Сулимов" следует в порт Торсхавн на Фарерских островах для проведения расследования и судебной экспертизы, — сообщили в ведомстве. — По факту гибели моряков Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка.

По предварительной информации, пожар начался с задымления в помещении рыбомучной установки.

Расследованием инцидента будет заниматься Ространснадзор.