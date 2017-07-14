В США два использованных набора для ампутации проданы с аукциона за $104 тысячи

Предметы когда-то принадлежали хирургу Континентальной армии США и основателю Гарвардской медицинской школы доктору Джону Уоррену.

Бостонский аукционный дом RR Auction сумел выручить 104 тысячи долларов за два использованных медицинских набора для ампутации конечностей. Сообщается, что покупатель предпочёл остаться неизвестным. Как предположили организаторы аукциона, покупателя привлекло то, что наборы принадлежали известному американскому хирургу Джону Уоррену.

Как сообщает телеканал CNN, первый из комплектов продавался в достаточно изношенном состоянии, что говорит о том, что им часто пользовались. Второй набор был в более хорошем состоянии. Кроме того, на нём есть надпись: "Использовался во время войны за независимость доктором Джоном Уорреном". Оба набора включают в себя пару маленьких щипцов с ножницами, которые использовались для извлечения пуль, скальпели, медицинскую пилу и жгуты.