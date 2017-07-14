В Астрахани уволили медиков, забывших в животе пенсионерки хирургический зажим

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В Астрахани уволили медиков, забывших в животе пенсионерки хирургический зажим

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Фото: ©РИА Новости/Варвара Гертье

62-летняя местная жительница более года прожила с медицинским инструментом внутри.

Медсестру заведующего отделением одной из астраханской больниц уволили из-за оставленного хирургического зажима в животе пациентки. Оказалось, что медицинский инструмент в теле 62-летней пенсионерки оставили ещё год назад, когда делали ей операцию.

О том, что в теле местной женщины находится зажим, стало известно из-за того, что 12 июля у неё резко заболел живот после падения. Она сделала рентген в Камызякской районной больнице, и на снимке заметили инородный предмет.

В итоге заведующего отделением и операционную медицинскую сестру отстранили от должности, врачу-хирургу и старшей медсестре сделали выговоры, а главная медсестра больницы получила дисциплинарное взыскание.

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