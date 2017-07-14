Борис Машковцев‍ назначен директором "Союзмультфильма"

Пост креативного продюсера по короткометражной анимации занял Михаил Алдашин, который руководил киностудией с 2013 по 2016 год.

Пост руководителя "Союзмультфильма" занял ранее и. о. директора Борис Машковцев, сообщила пресс-служба студии.

— Борис Машковцев, с 26 апреля исполняющий обязанности директора киностудии, прошёл все этапы официального конкурса, организованного Министерством культуры РФ, и утверждён на должность директора киностудии "Союзмультфильм", — отмечается в сообщении на сайте студии.

С начала 2017 года Машковцев работает в составе правления студии. Приоритетными целями он называет повышение эффективности работы "Союзмультфильма", формирование портфеля проектов, среди которых авторское короткометражное кино, сериалы и "полный метр". Также одним из приоритетных направлений называют развитие сотрудничества с другими российскими и зарубежными студиями.