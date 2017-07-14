У каскадёра "Ходячих мертвецов" диагностировали смерть мозга

Представители канала AMC сообщили, что в связи с несчастным случаем съёмки сериала приостановлены.

У каскадёра сериала "Ходячие мертвецы" Джона Бернекера диагностировали смерть мозга. Как сообщает The Sun, мужчина находится в отделении интенсивной терапии в клинике штата Джорджия и подключён к аппарату искусственного обеспечения.

— Он был сразу же доставлен в больницу, а мы временно закрыли производство сериала. Наши мысли и молитвы с Джоном и его семьёй, — сказали представители канала AMC, который транслирует сериал.

Ранее Лайф писал о том, что каскадёр "Ходячих мертвецов" упал с шестиметровой высоты на бетонный пол.