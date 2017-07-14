В Кремле назвали условия США по дипсобственности нарушением международного права

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возврат РФ её дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что выдвижение американской стороной условий по возврату России её дипломатической собственности противоречит международному праву.

— Возврат России её дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может, — подчеркнул Песков.

Напомним, заместитель помощника главы США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата дипсобственности РФ, чтобы "дать шанс сотрудничеству".

Ранее при администрации президента США Барака Обамы в конце декабря прошлого года был принят пакет санкций против РФ из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на дипломатов США", работающих в России. Среди прочего, американская сторона закрыла доступ к двум жилым комплексам.