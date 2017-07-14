В Кремле не знают о планах Siemens выйти из российских проектов

Пресс-секретарь президента РФ по просьбе журналистов прокомментировал информацию СМИ о том, что немецкий концерн рассматривает возможность выхода из российской компании "Интеравтоматика" и "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Он заявил, что в Кремле на данный момент не располагают информацией на этот счет.

Напомним, согласно данным издания Wirtschaftswoche в Siemens создали специальную рабочую группу, которая прорабатывает возможность вывода активов с российского рынка после скандала с поставками газовых турбин для строительства ТЭЦ в Крыму.

Добавим, что скандал вокруг немецкого концерна разгорелся ещё на минувшей неделе, когда журналисты узнали, что четыре газовые турбины Siemens поставили на полуостров в обход санкций. В компании тут же заявили, что турбины были поставлены "вопреки их воле" и подал в суд на компанию "Технопромэкспорт", которая приобрела данное оборудование.