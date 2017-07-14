Песков: Путин пока не принял решение о высылке американских дипломатов из РФ

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Песков: Путин пока не принял решение о высылке американских дипломатов из РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Это советовалось сделать российскому лидеру в качестве ответной меры на действие администрации Обамы в декабре 2016 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял окончательное решение касательно высылки американских дипломатов из страны.

— Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал, — сообщил представитель Кремля.

Напомним, что вопрос о возвращении дипсобственности РФ на территории США поднимался в ходе переговоров Путина и Трампа в Гамбурге. Ранее Песков охарактеризовал эту ситуацию как беспрецедентную.

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