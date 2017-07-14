"Надо дождаться приглашения". Песков ответил о возможности посещения Путиным США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официального приглашения в США со стороны американских властей, прежде чем говорить о возможности посещения Владимиром Путиным Вашингтона.

— Давайте дождемся приглашения, решения принимаются после поступления таковых, — отметил представитель Кремля.

При этом журналисты поинтересовались у Пескова, каким будет ответ Кремля, если Дональд Трамп направит приглашение уже завтра.

— Завтра пока ничего не пришло, — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что американский лидер Дональд Трамп намерен пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Белый дом.