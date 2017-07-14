Песков: Россия и США взаимодействуют по вопросу прекращения огня на юге Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил договорённости по части прекращения огня на юге Сирии, достигнутые на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
— По югу Сирии, о чём, собственно, шла речь в плане прекращения огня между президентами Путиным и Трампом, действительно осуществляется взаимодействие, — сообщил он.
Ранее в столице Иордании международная группа экспертов согласовала меморандум о создании зоны деэскалации в сирийских районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения действует с полудня 9 июля.
Президент США Дональд Трамп констатировал, что договорённости о режиме тишины по большей части соблюдаются и многие жизни могут быть спасены.
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