Песков: Россия и США взаимодействуют по вопросу прекращения огня на юге Сирии

Режим тишины действует с полудня 9 июля в сирийских районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил договорённости по части прекращения огня на юге Сирии, достигнутые на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

— По югу Сирии, о чём, собственно, шла речь в плане прекращения огня между президентами Путиным и Трампом, действительно осуществляется взаимодействие, — сообщил он.

Ранее в столице Иордании международная группа экспертов согласовала меморандум о создании зоны деэскалации в сирийских районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения действует с полудня 9 июля.

Президент США Дональд Трамп констатировал, что договорённости о режиме тишины по большей части соблюдаются и многие жизни могут быть спасены.