Создатель крупнейшего сайта по продаже оружия и наркотиков покончил с собой

Мужчина свёл счёты с жизнью в тюремной камере Таиланда после задержания спецслужбами США и Канады.

Александр Казе, известный как создатель самой крупной в мире площадки по продаже наркотиков и оружия в Интернете, покончил с собой в тюремной камере в Таиланде. Как сообщает The Wall Street Journal, уроженец Канады попал под арест всего несколько дней назад в ходе операции по его поимке спецслужбами США, Канады и Таиланда. В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств его смерти.

Параллельно ведётся расследование деятельности его нелегального ресурса AlphaBay. Как сообщают правоохранители, в рамках дела были арестованы, а позже конфискованы три дома Александра Казе. Также у него изъяли четыре спорткара Lamborghini. Общая стоимость конфискованного превысила 11 миллионов долларов. Арестованы были и его сообщники в канадских городах Монреаль и Труа-Ривьер.

Отметим, площадка AlphaBay была запущена в Tor-сети в 2014 году. За последние годы она заняла лидирующие позиции на чёрном рынке по продаже оружия, наркотиков и хакерского софта. Лишь в начале июля пользователи Сети пожаловались на недоступность сервиса. Сообщается, что одновременно с этим администраторы ресурса вывели с его биткоин-кошельков около 3,7 миллиона долларов.