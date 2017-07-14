Прокурор требует посадить на 6,5 года арестованного в Баку блогера Лапшина

Молодому человеку представили обвинения по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана ("Открытые призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы").

Прокурор Бакинского суда потребовал посадить арестованного в Баку блогера Александра Лапшина на шесть с половиной лет в колонию общего режима.

Ему предъявили обвинения по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджана ("Открытые призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы").

Напомним, Александра Лапшина, имеющего в том числе российское гражданство, задержали в Минске в конце 2016 года по запросу Азербайджана и выдали Баку из-за посещения Нагорно-Карабахской Республики.