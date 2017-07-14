На вкус и цвет. Индиец делает конфеты Ferrero Rocher из грязи и кирпичей

Ежедневно мужчина съедает почти 500 граммов своеобразного лакомства и утверждает, что это лучшая еда.

45-летний житель Индии готовит весьма необычные конфеты, напоминающие знаменитые Ferrero Rocher, с той лишь разницей, что вместо шоколада и вафель мужчина использует грязь и кирпичи.

Как сообщает Daily Mail, он целыми часами ищет лучшую грязь. Потом он смешивает её с водой и лепит круглые конфеты, которые затем посыпает кусочками кирпича. Затем он может украсить лакомство вишенкой. Ежедневно мужчина съедает почти 500 граммов таких конфет. По словам автора рецепта, это лучшая еда.

Он уверяет, что у него нет проблем с желудком или с зубами, хотя внешне его зубы выглядят не совсем здоровыми.