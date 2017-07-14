Власти Москвы назвали самую загруженную улицу столицы

В среднем автомобилист в столице тратит 80 минут в пути по городу. 19 мая в Москве зафиксировали максимальное количество автомобилей за последние полгода.

Самой свободной улицей столицы с января по июнь 2017 года стал Кутузовский проспект, а наиболее загруженной — Щёлковское шоссе, сообщил 14 июля руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

— Кутузовский проспект — самая быстрая магистраль, Щёлковское шоссе, там идёт большая реконструкция, — самая медленная… Восточный административный округ — самый пробочный округ в городе, Западный — самый беспробочный, — отметил Юрьев.

По его словам, по Москве каждый день проезжает 3,6 миллиона уникальных авто. Порядка 1 миллиона машин приезжает из-за пределов МКАД. Более 50% авто — с номерными знаками Московской области и других регионов РФ. Средняя скорость движения по городу — 53 км/ч.

Самым загруженным днём считается пятница, а свободным — понедельник. Больше всего ДТП, по словам Юрьева, происходит в промежутке с 16:00 до 19:00.

Максимальное число автомобилей на дорогах столицы за последние полгода— 3,8 миллиона. Этот показатель зафиксирован 19 мая. Свободнее всего в Москве было 9 января — на миллион меньше.