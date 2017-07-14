Путин рассказал стройотрядовцам про свою работу плотником

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Путин рассказал стройотрядовцам про свою работу плотником

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Фото: ©L!FE/Александр Мельников

Президент России пообещал сделать бесплатное образование по рабочим специальностям для членов стройотрядов.

Президент Владимир Путин в ходе визита в Белгородскую область посетил одну из школ, в строительстве которой принимают участие студенческие стройотряды. Так, внутреннюю отделку в новой школе в Белгороде делали 40 человек из Белгородского технологического университета. Владимир Путин осмотрел качество работ и поговорил со студентами. Командир стройотряда Андрей Батурин выступил с предложением к главе государства сделать образование по рабочим специальностям для членов стройотрядов бесплатным, например по профессиям штукатура, проводника или плотника.

<p>Фото: ©L!FE/Александр Мельников</p>

— Сделаем! — пообещал Путин, а заодно рассказал про свою работу плотником. — Мы занимались ремонтом небольших домов. В соответствии с объёмом нам платили заработную плату и под неё подгоняли специальность.

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