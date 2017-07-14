Сотрудник китайского аэропорта остановил самолёт, который катился без пилота

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Сотрудник китайского аэропорта остановил самолёт, который катился без пилота

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Мужчина по ошибке убрал противооткатные упоры, думая, что авиасудно готовится к вылету.

Самолёт авиакомпании Loong Air прилетел из Таншаня в аэропорт Байта в Хух-Хото. После того как пассажиры и члены экипажа покинули авиасудно, один из сотрудников подумал, что авиасудно готовится к вылету, потому как двери самолёта были закрыты, а трап убран. Как сообщает Daily Mail, мужчина решил убрать противооткатные упоры для шасси.

Когда самолёт стал откатываться назад, сотрудник осознал свою ошибку и поспешил установить упоры обратно. Инцидент произошёл 12 июля. Позже представитель аэропорта подтвердил, что в самолёте никого не было и никто не пострадал.

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