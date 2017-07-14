Американка увидела в кровати рядом с собой пуму и решила, что это сон

Поняв, что животное действительно делит с ней постель, женщина сохранила спокойствие и открыла дверь, чтобы выпустить его.

В калифорнийском городе Колуза пума запрыгнула в окно жилого дома и очутилась в постели спящей женщины. Проснувшись, жительница квартиры сначала решила, что это сон. Об этом пишет UPI.

Спустя какое-то время женщина осознала, что происходящее реально, но не стала паниковать, а просто открыла пуме дверь и выпустила её.

Инцидент произошёл ещё 4 июля, однако общественности о нём стало известно только после публикации видео с камер наблюдения, где хищник бежит по улице и прыгает в окно. Запись решили обнародовать после заседания окружной комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам, на которой обсуждалось решение проблем с местными пумами. Этих представителей семейства кошачьих всё чаще замечают в густонаселённых местах.