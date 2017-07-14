"И обязательно чесать пузо!" Хозяйка составила милейшее пособие по уходу за псом

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"И обязательно чесать пузо!" Хозяйка составила милейшее пособие по уходу за псом

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Американка Илэйн Диаз перед отъездом в четырёхдневный отпуск поручила уход за питомцем своему племяннику. Но он даже не предполагал, что отчёт будут требовать постоянно.

Илэйн Диаз живёт со своим трёхлетним померанским шпицем по имени Перчинка в Калифорнии. Девушка в питомце души не чает. По словам Диаз, собачка очень любит огурцы и стесняется незнакомцев.

<p>Фото: Twitter</p>

По последней причине хозяйке пришлось оставить пушистую любимицу с 20-летним племянником Томми Риосом. Чтобы быть во всём максимально уверенной, она составила крайне подробную инструкцию.

<p><strong>Помимо подробного описания меню для собачки здесь же была настоятельная рекомендация: &#34;Присылай фото каждый день, чтобы я могла видеть, что с ней всё в порядке. Звони по FaceTime вместе с Перчинкой, чтобы я могла поговорить с ней&#34;!</strong></p>

Кормить собаку надо строго по часам: в восемь утра и в пять вечера. В это время питомцу нужно дать четверть чашки еды и наполнить миску свежей водой. В качестве перекуса Перчинке ежедневно полагается по косточке

Расписано даже то, как играть с пушистой питомицей: ежедневно ей необходимо бросать шарик и зелёный пистолет. С собачкой можно погулять по району. А также пса нужно обнимать, целовать и щекотать ему животик.

<p>Фото: Twitter</p>

Томми должен быть всегда в курсе, где находится собака. Разумеется, её нельзя пинать, бить и вообще как-либо замахиваться. Но также нельзя позволять активной собачке убегать: молодой человек обязан быть в курсе, где она находится. Всегда.

Томми не выдержал и разместил эту инструкцию в "Твиттере". Пост собрал порядка 1000 комментариев и 57 тысяч ретвитов.

<p>Фото: Twitter</p>

Пользователи соцсети стали переживать о том, как молодой человек справится, не меньше, чем сама хозяйка. "Ты не присылал фото Перчинки 24 часа! Пришли фото".

<p><strong>&#34;Пожалуйста, немедленно пришли Перчинку с сегодняшней газетой в лапках, чтобы доказать, что она жива&#34;.</strong></p>

<p><strong>&#34;Каждый день держи нас в курсе того, что происходит с Перчинкой. Уже 24 часа прошло с этого поста, поторопись&#34;.</strong></p>

<p><strong>&#34;Перчинка — королева, и с ней должны обращаться соответствующе&#34;.</strong></p>

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