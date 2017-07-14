Жители Белгорода пожелали Путину чаще отдыхать

В ответ на пожелание местных жителей президент заявил, что и так находится в Белгороде почти как на отдыхе.

Президент России Владимир Путин отправился сегодня с рабочим визитом в Белгородскую область, в ходе которого встретился со студентами из стройотрядов. Возле одной из строящихся школ в Белгороде, которую посетил президент, собрались горожане, чтобы сфотографироваться с главой государства. Однако сделать фото повезло лишь одному из детей, подбежавшему к Владимиру Путину. В это время один из участников встречи прокричал пожелание, чтобы президент чаще отдыхал.

— Я почти как на отдыхе здесь у вас, — заметил в ответ на просьбу белгородца президент.

Как ранее сообщал Лайф, перед встречей с местными жителями Владимир Путин встретился с участниками стройотрядов. В разговоре с ними он поделился собственным опытом работы плотником, а также в ответ на просьбу одного из студентов пообещал сделать бесплатное образование по рабочим специальностям для членов стройотрядов.