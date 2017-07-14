Дёшево и сердито. Эксперты назвали самое бюджетное в мире направление для отдыха

В Мексике на один день отдыха для двоих путешественников уйдёт порядка 411 долларов.

Эксперты сайта для путешественников Reward Expert назвали самое дешёвое в мире туристическое направление. Согласно опубликованной на сайте компании информации, наиболее выгодными для туристов станут поездки в Мексику.

Специалисты сделали такой вывод, проанализировав расходы двух отдыхающих в течение одного дня. Было учтено, сколько они тратили на посещение ресторанов, проживание, развлечения и различные мелкие расходы. В среднем в Мексике на все эти нужды уйдёт порядка 411 долларов.

В Китае за то же самое придётся заплатить чуть больше — около 435 долларов, в Польше — 446 долларов. Четвёртое место в "бюджетном" рейтинге заняла ЮАР с 458 долларами, а пятое — Чехия с 467-ю.

В первую десятку вошли также Чили, Канада, Бразилия, Южная Корея и Япония.

Среди самых дорогих для туристов стран первое место заняла Исландия, где в среднем расходы в течение одного дня составят для двух путешественников порядка 1142 долларов.

Ранее Лайф писал о лучшем в мире городе для путешествий. Им оказался мексиканский Сан-Мигель-де-Альенде.