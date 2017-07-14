"Самое уродливое" здание в Москве выставят на торги

Бизнес-центр "Арбат, 1", который принадлежит братьям Ананьевым, будет продан спустя шесть лет после покупки.

Группа "Промсвязьнедвижимость", которая принадлежит братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, продаёт купленный в 2011 году бизнес-центр "Арбат, 1". Как отмечает РБК, здание было куплено за $230 миллионов, в то время как сегодня его цена равна примерно $170–200 миллионам.

По мнению партнёра Colliers Станислава Бибика, бизнес-центр расположен удачно, однако из-за того, что он был построен в начале 2000-х, не до конца отвечает современным требованиям к высококачественным объектам. Минусом является и то, что в здании проданы все помещения стрит-ретейла на первых этажах. Это, по мнению эксперта, лишает будущего владельца возможности получать дополнительный доход от их сдачи в аренду.

Площадь офисного здания составляет примерно 34 тысячи квадратных метров, из которых 27,8 тысячи являются арендуемой частью. Здание было построено в 2005 году и, по мнению многих специалистов, является одним из самых уродливых в Москве.

По данным Forbes, состояние каждого из братьев Ананьевых по итогам 2016 года составило порядка $1,4 миллиарда.