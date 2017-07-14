Рособрнадзор лишил государственной аккредитации МИТРО

Кроме того, лишились аккредитации негосударственный Первый московский юридический институт и Алтайская академия экономики и права.

Представители Рособрнадзора после проведения повторной проверки лишили государственной аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино". Как оказалось, за время между ними в институте не устранили нарушения.

Как отмечается, в образовательном учреждении смогут продолжать обучать студентов, но учащиеся не получат отсрочку от армии и диплом государственного образца.

Сообщается, что также лишились аккредитации негосударственный Первый московский юридический институт и Алтайская академия экономики и права.