Рособрнадзор лишил государственной аккредитации МИТРО

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Рособрнадзор лишил государственной аккредитации МИТРО

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Фото: ostankino-institut.ru

Кроме того, лишились аккредитации негосударственный Первый московский юридический институт и Алтайская академия экономики и права.

Представители Рособрнадзора после проведения повторной проверки лишили государственной аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино". Как оказалось, за время между ними в институте не устранили нарушения.

Как отмечается, в образовательном учреждении смогут продолжать обучать студентов, но учащиеся не получат отсрочку от армии и диплом государственного образца.

Сообщается, что также лишились аккредитации негосударственный Первый московский юридический институт и Алтайская академия экономики и права.

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