В ходе резни на пляже в Египте пострадала россиянка

Гражданка России оказалась среди пострадавших во время нападения неизвестного на пляже в Хургаде. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей генконсульства нашей страны.
Женщина получила несколько ножевых ранений и была госпитализирована. По предварительным данным, её жизнь вне опасности.
Личность пострадавшей выясняется.
#BREAKING: #Egypt: beach stabbing leaves two tourists dead & four injured after knifeman swam to #Hurghada resort and attacked pic.twitter.com/9ayGosbvGJ— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 14 июля 2017 г.
Ранее стало известно, что преступник с ножом напал на отдыхающих на курорте в Хургаде. ЧП произошло на пляже, который относится к одной из гостиниц. Два человека в результате резни погибли, ещё четверо пострадали. Жертвы опознаны как граждане Украины. Нападавший задержан.
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