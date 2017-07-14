В ходе резни на пляже в Египте пострадала россиянка

Женщина получила несколько ножевых ранений. По предварительным данным, её жизнь вне опасности.

Гражданка России оказалась среди пострадавших во время нападения неизвестного на пляже в Хургаде. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей генконсульства нашей страны.

Женщина получила несколько ножевых ранений и была госпитализирована. По предварительным данным, её жизнь вне опасности.

Личность пострадавшей выясняется.

Ранее стало известно, что преступник с ножом напал на отдыхающих на курорте в Хургаде. ЧП произошло на пляже, который относится к одной из гостиниц. Два человека в результате резни погибли, ещё четверо пострадали. Жертвы опознаны как граждане Украины. Нападавший задержан.