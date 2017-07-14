Японскую пенсионерку насмерть сбила женщина в инвалидной коляске

Инцидент произошёл во время спуска по эскалатору. Мужчина, толкавший коляску, потерял равновесие.

В японской префектуре Кагава скончалась 76-летняя Харуми Ватанабе после того, как на неё на эскалаторе в мебельном магазине наехала женщина в инвалидной коляске. Об этом сообщает издание Japan Today.

Коляску с женщиной подталкивал её 81-летний муж, но он потерял равновесие. Из-за этого супруги рухнули на пенсионерку.

Харуми Ватанабе скончалась от полученных травм в госпитале спустя восемь часов после несчастного случая.

Сейчас мужчине грозит обвинение в убийстве по неосмотрительности. Он также получил незначительные травмы, а у женщины в инвалидном кресле треснула кость.