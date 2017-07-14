Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня

Московский метрополитен перевели на усиленный режим работы после того, как на столицу обрушился сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

17:30 #мосметро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно — Московское метро (@MetroOperativno) 14 июля 2017 г.

В столице после обеда начался сильный дождь с громом. Синоптики также предупреждали о порывах ветра до 17 метров в секунду во время грозы. Примечательно, что из-за ливня протекла крыша в Госдуме во время пленарного заседания.