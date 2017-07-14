Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня

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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Московский метрополитен перевели на усиленный режим работы после того, как на столицу обрушился сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

В столице после обеда начался сильный дождь с громом. Синоптики также предупреждали о порывах ветра до 17 метров в секунду во время грозы. Примечательно, что из-за ливня протекла крыша в Госдуме во время пленарного заседания.

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