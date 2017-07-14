Путин назвал качества современного лидера

Как отметил президент России, фундаментальным качеством обязательно является порядочность.

Президент России Владимир Путин во время поездки в Белгородскую область назвал качества современного лидера. Об этом его спросили рабочие Лебединского горно-обогатительного комбината.

— Порядочностью! На это всё остальное накладывается. Если этого базиса, фундамента нет, всё остальное бессмысленно, — отметил Владимир Путин.

Глава государства также добавил, что нужны и знания. Как отметил Владимир Путин, для лидера важно постоянно учиться, причём у тех, кто в чём-то лучше тебя.