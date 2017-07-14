"Сожжённая индейка в плёнке". Ким Кардашьян раскритиковали за новый наряд

Звезда соцсетей отправилась есть суши в калифорнийском городе Калабасас, одевшись в прозрачное пластиковое платье.

Ким Кардашьян решила показать свою фигуру, прогулявшись по улицам города Калабасас в Калифорнии в полностью прозрачном платье. Грудь звезды реалити-шоу едва прикрывал плащ. Свой образ Кардашьян дополнила такими же прозрачными босоножками на каблуках.

Как сообщает издание Daily Mail, после прогулки Ким оправилась есть суши в одном из местных ресторанов.

Комментаторы в Интернете высмеяли Кардашьян за такой наряд, назвав его нелепым.

— Похожа на сожжённую индейку в плёнке.

— Она выглядит как пластиковый диван моей бабушки.

— Это грустно, она безумна.

— Только подумаешь, что хуже быть не может...

— Кто вообще носит пальто поверх пластика. Она похожа на эксгибициониста.

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