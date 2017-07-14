"Сожжённая индейка в плёнке". Ким Кардашьян раскритиковали за новый наряд

Читайте также

"Сожжённая индейка в плёнке". Ким Кардашьян раскритиковали за новый наряд

4972

Ким Кардашьян. Фото: соцсети 

Звезда соцсетей отправилась есть суши в калифорнийском городе Калабасас, одевшись в прозрачное пластиковое платье.

Ким Кардашьян решила показать свою фигуру, прогулявшись по улицам города Калабасас в Калифорнии в полностью прозрачном платье. Грудь звезды реалити-шоу едва прикрывал плащ. Свой образ Кардашьян дополнила такими же прозрачными босоножками на каблуках.

Как сообщает издание Daily Mail, после прогулки Ким оправилась есть суши в одном из местных ресторанов.

Комментаторы в Интернете высмеяли Кардашьян за такой наряд, назвав его нелепым.

<p>Скриншот: L!FE</p>

— Похожа на сожжённую индейку в плёнке.

<p>Скриншот: L!FE</p>

— Она выглядит как пластиковый диван моей бабушки.

<p>Скриншот: L!FE</p>

— Это грустно, она безумна.

<p>Скриншот: L!FE</p>

— Только подумаешь, что хуже быть не может...

<p>Скриншот: L!FE</p>

— Кто вообще носит пальто поверх пластика. Она похожа на эксгибициониста.

Ранее Лайф писал, что звезду соцсетей раскритиковали за фотографию четырёхлетней дочери в корсете.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!