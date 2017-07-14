"Сожжённая индейка в плёнке". Ким Кардашьян раскритиковали за новый наряд

Ким Кардашьян решила показать свою фигуру, прогулявшись по улицам города Калабасас в Калифорнии в полностью прозрачном платье. Грудь звезды реалити-шоу едва прикрывал плащ. Свой образ Кардашьян дополнила такими же прозрачными босоножками на каблуках.
Как сообщает издание Daily Mail, после прогулки Ким оправилась есть суши в одном из местных ресторанов.
Комментаторы в Интернете высмеяли Кардашьян за такой наряд, назвав его нелепым.
— Похожа на сожжённую индейку в плёнке.
— Она выглядит как пластиковый диван моей бабушки.
— Это грустно, она безумна.
— Только подумаешь, что хуже быть не может...
— Кто вообще носит пальто поверх пластика. Она похожа на эксгибициониста.
Ранее Лайф писал, что звезду соцсетей раскритиковали за фотографию четырёхлетней дочери в корсете.
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