Украина не подтверждает гибель своих граждан в результате нападения в Хургаде

Первоначально сообщалось, что жертвами атаки вооружённого террориста стали две украинки.

— По нашей информации, погибло два человека, информация немного разнится, но, по нашим данным, это могут быть граждане или Германии, или Армении, — заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире телеканала "112 Украина".

Как ранее сообщал Лайф, преступник с ножом напал на отдыхающих в двух отелях на курорте в Хургаде. По предварительной версии, изначально он проник в Zahabia Hotel & Beach Resort и расправился там с двумя туристами, потом сел в лодку и отправился в гостиницу под названием Sunny Days El Palacio по морю. Высадившись на берег, злоумышленник ранил ещё несколько человек. Сообщается, что среди них граждане Чехии, Армении, России и Украины.

Позже преступник был задержан. Как вспоминают очевидцы, во время нападения он кричал: "Отойдите! Мне не нужны египтяне!"