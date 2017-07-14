Путин: В отношениях России и Украины ещё не всё потеряно

Российский лидер выразил надежду, что ухудшение положения на Украине закончится бескровно и в ходе демократических процессов.

В ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ситуации на Украине и своём отношении к происходящему. По мнению главы государства, положение в этой стране ухудшается и сколько ещё это будет продолжаться, будет зависеть только от украинского народа.

— У нас народ терпеливый. Когда говорю у нас, имею в виду и Россию, и Украину. Считаю, у нас один народ. Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там живут, как они долго будут это терпеть. Объём ВВП страны по сравнению с тем, что было при Януковиче, сократился на треть, доходы граждан упали сильно, расходы увеличились. Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причём закончится на этот раз, дай бог, бескровно, в ходе демократических процессов, — заявил Владимир Путин.

Как добавил президент, при разрыве экономических связей с Россией больше всех пострадала сама же Украина. По словам российского лидера, было бы неплохо восстановить кооперацию двух стран, пока ещё не слишком поздно.

— При разрыве связей пострадала Украина. Ведь двигатели все для наших кораблей Украина делала. Нам бы хотелось восстановить кооперацию, это ещё не поздно. Это полезно как для России, так и для Украины. Ведь после подписания соглашения об ассоциации с ЕС объём торговли упал и с нами, и с ЕС, — подытожил Путин.