Веди себя хорошо. В китайском ТЦ открыли "камеры хранения" для мужей

В стеклянных кабинках, в которых установлены стул и компьютер, мужчины могут поиграть в игры времён 1990-х годов.

В одном из китайских торговых центров в Шанхае появились "камеры хранения" для мужей, где женщины могут оставить своих спутников и со спокойной душой отправиться за покупками. Как сообщает Би-би-си, камеры представляют собой стеклянные будки, в которых могут провести время мужчины, не желающие отправиться с супругами на шопинг.

В них есть стул и компьютер с играми времён 1990-х годов, что поможет представителям сильного пола скоротать время, пока их дамы примеряют наряды в бутиках.

Пока что доступ в эти капсулы бесплатный, но в будущем услугу нужно будет оплатить через мобильный телефон.

Мужчинам, которые уже воспользовались возможностью не ходить с женой за покупками, идея пришлась по душе. Кому-то это помогло вернуться ненадолго в детство, а кто-то отметил, что из-за напряжения во время игры можно легко вспотеть. Поэтому в будках должна быть хорошая вентиляция.