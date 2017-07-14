В Хургаде усилили меры безопасности после нападения на туристов

После нападения с ножом на туристов, отдыхавших на пляже отеля Sunny Days El Palacio Resort в Хургаде, в городе оперативно усилены меры безопасности.
— Получены распоряжения усилить охрану въездов в город, особенно тщательно проверяют документы, пропускают только тех, кто живёт или постоянно работает, либо едет отдыхать, а также сопровождающих туристические группы, — цитирует РИА "Новости" слова источника с места событий.
Отмечается, что правоохранителям поручено проверить всех жителей Хургады.
Как ранее писал Лайф, неизвестный напал с ножом на отдыхающих в Хургаде. Два человека погибли, четверо получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка России.
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