В Хургаде усилили меры безопасности после нападения на туристов

Особенно тщательно проверяются документы, на территорию города пускают только тех, кто там живёт, постоянно работает или отдыхает, а также сопровождающих туристических групп.

После нападения с ножом на туристов, отдыхавших на пляже отеля Sunny Days El Palacio Resort в Хургаде, в городе оперативно усилены меры безопасности.

— Получены распоряжения усилить охрану въездов в город, особенно тщательно проверяют документы, пропускают только тех, кто живёт или постоянно работает, либо едет отдыхать, а также сопровождающих туристические группы, — цитирует РИА "Новости" слова источника с места событий.

Отмечается, что правоохранителям поручено проверить всех жителей Хургады.

Как ранее писал Лайф, неизвестный напал с ножом на отдыхающих в Хургаде. Два человека погибли, четверо получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка России.