Турция запретила немецким депутатам посетить базу НАТО в Конье

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Турция запретила немецким депутатам посетить базу НАТО в Конье

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Как сообщается, в отказе подчеркнули, что отношения между странами напряжены, в связи с чем визит нежелателен.

Анкара запретила немецким депутатам посещение военной базы НАТО в турецком городе Конья, где расположен немецкий контингент, сообщает 14 июля Spiegel.

Как отметили в издании, представители Министерства иностранных дел ФРГ проинформировали об отмене визита депутатов комитета бундестага по обороне.

По информации Spiegel, отказ прислали в виде вербальной ноты, в которой подчёркивается, что отношения между Турцией и Германией в данный момент так напряжены, что визит парламентариев нежелателен.

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