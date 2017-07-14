Гидрометцентр в середине июля объявил о начале лета в Москве

Синоптики обещают, что в субботу, 15 июля, температура воздуха в столице прогреется до 26 градусов.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о начале лета в Москве и области. По словам метеоролога, можно начать забывать о холодах. Уже в субботу воздух в столице прогреется до 24–26 градусов тепла.

— Довольно тепло — до 25 градусов — будет и в воскресенье, затем небольшое понижение — 21–22, это типичная температура для июля, — цитирует слова Вильфанда ТАСС.

На рабочие дни следующей недели прогнозируется температурный фон от 19 до 24 градусов тепла.

Глава Гидрометцентра отмечает, что точные прогнозы можно делать только на ближайшие пять дней. По словам синоптика, многое зависит от плотности облаков и выпадения осадков.

Напомним, что последние несколько дней по Москве и области несколько раз объявлялся жёлтый уровень опасности из-за сильного дождя и ветра.