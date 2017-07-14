Путин рассказал об упрощении получения гражданства России

На встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко президент России Владимир Путин поднял тему получения российского гражданства. Как отметил глава государства, во время прямой линии он получил много обращений от людей, которые испытывают сложности с получением гражданства РФ. А именно из-за предоставления справок о выходе из гражданства другой страны, которые часто получить сложно.

— Ещё один вопрос — с вами напрямую не связан. А связан с проблемой получения гражданства прежде всего выходцами с Украины. Я поручение министру внутренних дел дам — это в их ведомстве сегодня. Одна из главных проблем в том, что у них требуют документ о выходе из их гражданства. Мы внесём в ближайшее время изменения и не будем требовать бумаг, подтверждающих их выход. Но достаточно документа об обращении о выходе из гражданства той страны, этого будет достаточно для оформления, — отметил Владимир Путин, добавив, чтобы губернатор также провёл переговоры с коллегами по этому вопросу.

Как ранее писал Лайф, Госдума упростила получение российского гражданства для украинцев. Теперь жителям соседней страны будет достаточно подать заявление об отказе от украинского гражданства в миграционной службе РФ, а подтверждающая это справка от органов Украины больше не потребуется.