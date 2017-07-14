Путин верит, что людей на рабочих местах заменят машины

А до тех пор президент предлагает развивать предприятия и предоставлять работникам достойную заработную плату.

Роботы и машины рано или поздно заменят человека на рабочих местах. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината под Белгородом.

В связи с этим одну из задач государства российский лидер видит в предотвращении негативных последствий автоматизации, в том числе в плане прогнозирования и подготовки рабочих кадров.

— При внедрении новых технологий, конечно, рабочие будут высвобождаться, но нужно заранее подумать о том, как и где эти люди будут работать, — указал президент.

Ну а пока роботы не заменили на производстве человеческие руки, Путин предлагает обратить внимание на социальную нагрузку, которую несут крупные предприятия, и уровень зарплат сотрудников.

— Нужно дать возможность людям на эту зарплату пользоваться тем, чем они захотят. Скажем, ехать не просто в ведомственный дом отдыха или санаторий, но туда, куда они хотят. Или лечиться не только в своей поликлинике, а там, где лучше, — добавил он.