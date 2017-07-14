Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Египет после теракта

Читайте также

Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Египет после теракта

24

Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

Ведомство предупреждает туроператоров и турагентов о невозможности продажи туров в страну и напоминает об ответственности.

Ростуризм призвал россиян воздержаться от самостоятельных поездок в Египет после нападения на туристов на пляже в Хургаде. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— В связи с произошедшим инцидентом Федеральное агентство по туризму напоминает, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено. Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения, — поясняют в Ростуризме.

Ведомство также напомнило туроператорам о невозможности продажи туров в страну и о том, что за нарушение последует ответственность.

Ранее Лайф писал, что в ходе нападения в Хургаде пострадала россиянка. также два человека погибли. После инцидента в городе усилены меры безопасности.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!