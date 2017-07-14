Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Египет после теракта

Ведомство предупреждает туроператоров и турагентов о невозможности продажи туров в страну и напоминает об ответственности.

Ростуризм призвал россиян воздержаться от самостоятельных поездок в Египет после нападения на туристов на пляже в Хургаде. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— В связи с произошедшим инцидентом Федеральное агентство по туризму напоминает, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено. Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения, — поясняют в Ростуризме.

Ведомство также напомнило туроператорам о невозможности продажи туров в страну и о том, что за нарушение последует ответственность.

Ранее Лайф писал, что в ходе нападения в Хургаде пострадала россиянка. также два человека погибли. После инцидента в городе усилены меры безопасности.