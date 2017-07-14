Невнимательные британцы из-за погони за бесплатным Wi-Fi будут чистить туалеты

Представители провайдера Purple решили проучить невнимательных жителей Великобритании, которые не читают пользовательские соглашения, прежде чем согласиться на прописанные в них условия. Как сообщает Mashable, в документ включили пункт об обязательных работах, которые могут продолжаться до 100 часов.
Британцы из-за своей невнимательности согласились, если от них потребуют убрать экскременты животных в парке, обнимать собак и кошек, вручную чистить засоры или биотуалеты во время фестивалей. Таких "попавшихся" набралось 22 тысячи человек. На странные пункты в соглашении обратил внимание лишь один пользователь.
Сотрудники Purple таким образом попытались продемонстрировать пользователям, насколько важно читать документы.
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