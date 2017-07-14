Невнимательные британцы из-за погони за бесплатным Wi-Fi будут чистить туалеты

Согласно условиям договора, который многие подписали не читая, работы могут продлиться до 1000 часов.

Представители провайдера Purple решили проучить невнимательных жителей Великобритании, которые не читают пользовательские соглашения, прежде чем согласиться на прописанные в них условия. Как сообщает Mashable, в документ включили пункт об обязательных работах, которые могут продолжаться до 100 часов.

Британцы из-за своей невнимательности согласились, если от них потребуют убрать экскременты животных в парке, обнимать собак и кошек, вручную чистить засоры или биотуалеты во время фестивалей. Таких "попавшихся" набралось 22 тысячи человек. На странные пункты в соглашении обратил внимание лишь один пользователь.

Сотрудники Purple таким образом попытались продемонстрировать пользователям, насколько важно читать документы.