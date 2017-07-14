Путин заявил, что интереснее всего ему общаться с рабочими людьми

По словам российского лидера, чем больше людей в стране занимаются конкретным делом, тем больше у него вера в победу.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что интереснее всего ему общаться с рабочими людьми. Об этом глава государства заявил во время общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК).

— Я говорю совершенно искренне — это не рисовка какая-то, говорю совершенно откровенно: мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят. С рабочими людьми, рабочими — в широком смысле этого слова: с теми, кто своими руками что-то делает, своей головой. Я чувствую себя органичной частью этих коллективов, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что это и есть настоящая жизнь, а всё остальное — пинг-понг.

— Жизнь состоит из того, чем вы занимаетесь, над чем вы работаете, — говорит президент. — Что может быть интереснее в России? Ничего!

Путин заключил, что чем больше людей в стране занимаются конкретным делом, тем больше у него уверенности в неизбежности победы России.