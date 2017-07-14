Нападавшего на туристов в Хургаде обезвредил гражданин Армении

Согласно информации Министерства иностранных дел, мужчина также получил ранения, его жизнь вне опасности.

Жизни двоих граждан Армении, которые пострадали при нападении в Хургаде, находятся вне опасности, сообщил пресс-секретарь дипведомтва Тигран Балаян.

Как сообщили представители МИД Армении, гражданин страны помог обезвредить нападавшего на туристов в Хургаде. В министерстве сообщили, что он сам ранен.

Как ранее сообщал Лайф, мужчина с ножом напал на отдыхающих в отелях Zahabia Hotel & Beach Resort и Sunny Days El Palacio. По предварительной информации, он ранил нескольких человек, среди которых граждане Чехии, Армении, России и Украины.