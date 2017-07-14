Хакер взломал почту американского разведчика, специализирующегося на России

В результате атаки хакеру стали доступны послания сотрудника Госдепа как минимум за последние два года.

Почта одного из сотрудников Госдепартамента США, который занимает высокий пост в Бюро разведки и исследований, была взломана хакером под псевдонимом Джонни Уокер. Об этом сообщает издание Foreign Policy, отмечая, что хакер получил доступ к личной переписке разведчика, который является лучшим специалистом администрации США в области отношений с РФ.

По данным издания, в результате атаки Джонни Уокеру стали доступны послания сотрудника Госдепа как минимум за последние два года, которые касаются контактов с представителями ЦРУ и иных ведомств, специализирующихся на разведке, а также переписка с международными фондами, неправительственными организациями и журналистами.

Представители Госдепартамента заявили о том, что они осведомлены о попытках взломать электронные почтовые ящики чиновников и бизнесменов, однако отказались обсуждать отдельные инциденты.